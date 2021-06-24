Следователи устанавливают обстоятельства смерти 71-летнего мужчины при пожаре в поселке Гремячий Лысогорского района Саратовской области. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным около 9:00 24 июня местные жители заметили возгорание частного дома, в котором проживал гражданин. Прибывшие пожарные локализовали возгорание. Огонь успел распространиться в одной жилой комнате дома. После его тушения там обнаружили труп пенсионера.

Следователи осмотрели место происшествия. По предварительным данным очаг пожара располагался на диване в комнате, где и было обнаружено тело погибшего. А причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначено судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.