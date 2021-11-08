Домой Рубрики Новости Саратова Пенсионер пострадал в аварии в центре Саратова РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Пенсионер пострадал в аварии в центре Саратова По Новости Саратова - 08.11.2021 179 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 8 ноября, в Кировском районе Саратова произошло ДТП. На перекрестке улиц Чапаева и Московской столкнулись автобус и Ford. Пострадал 94-летний пассажир общественного транспорта, его госпитализировали медики «скорой». СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Глава Балаковского района потребовал решить проблему ржавой воды в течение трех дней Радаев: Саратовская область по уровню бюджетной обеспеченности поднялась на десятки позиций На проспекте Кирова в Саратове снова вспыхнул пожар ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Глава Балаковского района потребовал решить проблему ржавой воды в течение трех... Новости Саратова - 08.11.2021 0 Глава Балаковского района Сергей Грачев потребовал в течение трех дней решить проблему ржавой воды в 11-м микрорайоне на совещании в администрации 8 ноября. Вопрос о... Радаев: Саратовская область по уровню бюджетной обеспеченности поднялась на десятки позиций 08.11.2021 На проспекте Кирова в Саратове снова вспыхнул пожар 08.11.2021 Следователи проверят затопленный дом на улице Челюскинцев в Саратове 08.11.2021 Радаев осмотрел стройку детского сада в поселке Красный Октябрь 08.11.2021