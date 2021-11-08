Сегодня, 8 ноября, в Кировском районе Саратова произошло ДТП.

На перекрестке улиц Чапаева и Московской столкнулись автобус и Ford.

Пострадал 94-летний пассажир общественного транспорта, его госпитализировали медики «скорой».

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