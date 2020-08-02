Следователи проводят проверку по факту смерти 61-летнего жителя Петровска. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что он приехал с жителем того же города на рыбалку в село Старый Вершаут Лопатинского района Пензенской области 17 июля. Мужчина зашел в водоем и утонул, запутавшись в леске.

Приятель увидел, что он куда-то делся и позвал на помощь местного жителя, который вытащил тело из воды.

Первоначальный осмотр показал, что каких-либо повреждений на теле погибшего не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Обстоятельства трагедии устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.