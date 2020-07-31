Суд признал виновным 64-летнего балаковца в нетрезвой езде, из-за чего умерли двое человек. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что 12 сентября 2019 года вечером он ехал на «Газели» в Вольском районе по трассе, ведущей из Сызрани в Волгоград. Водитель столкнулся со скутером, на котором ехали 16-летний и 17-летний парень.

Один из ребят скончался сразу, второй чуть позже, в больнице.

Пенсионер так и не признал свою вину, хоть и доказательства говорили об обратном.

Теперь он проведет восемь лет в колонии поселения, три года ему нельзя будет садиться за руль любого транспорта.