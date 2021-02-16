Следователи проводят доследственную проверку после гибели 75-летнего мужчины на пожаре в Саратове. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
По предварительным данным, в ночь с 15 на 16 февраля вспыхнул двухквартирный частный дом на 6-й Дачной. Прибывшие пожарные несколько часов боролись с огнем. Жилище выгорело, после разбора конструкций сгоревшего дома обнаружено тело мужчины со следами значительного термического воздействия.
По предварительной версии, пожар унес жизнь 75-летнего мужчины, проживающего в одной из половин дома, вторая часть жилища пустовала.
Личность погибшего устанавливается.
Следователь осмотрел место происшествия, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, в том числе и причины возгорания. Назначено судебно-медицинское исследование тела погибшего.
По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.