Проводится доследственная проверка после смерти на пожаре в Балаково 82-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, днем 11 марта на Пролетарской улице загорелся двухэтажный кирпичный шестиквартирный дом.

Соседи вызвали пожарных, те потушили огонь и обнаружили на полу труп пенсионера — жильца одного из квартир.

Больше никого внутри на момент ЧП не было.

Следователи осмотрели место происшествия, на теле погибшего есть следы термического воздействия. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружено. Очаг возгорания, по предварительным данным, находился на первом этаже дома.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, в том числе и причина возгорания.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.











