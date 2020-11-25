Следователи проводят проверку после смерти 74-летнего жителя села Репьевка Ртищевского района. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным около 4:30 25 ноября в дом к местной жительнице пришел ее 74-летний отец и сообщил, что его жилище загорелось. Потом он вернулся и попытался забрать документы, а дочь вызвала пожарных.

Вскоре гражданин вернулся и почувствовал себя плохо. Гражданка позвонила в скорую помощь, но мужчина скончался до приезда медиков.

Следователи осмотрели место происшествия и тело мужчины, выявлены следы термического воздействия. По предварительным данным, причиной его смерти могло стать отравление продуктами горения.

Дом, где он жил, был поделен на двух хозяев, возгорание началось с его половины. Жильцы из второй успели вовремя уйти, никто из них не пострадал.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе и причины возгорания. Проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.