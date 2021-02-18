Следователи устанавливают обстоятельства смерти 59-летнего мужчины в Вольске. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным вечером 17 февраля местный житель шел по Ульяновской улице и заметил на обочине тело человека, поспешил на помощь. Тот не подавал признаков жизни, мужчина вызвал бригаду скорой помощи и полицию.

Проверка показала, что не стало 59-летнего жителя Вольска.

Следователь осмотрел место происшествия, признаков насильственной смерти на теле мужчина при внешнем осмотре не обнаружено. По предварительным данным он мог скончаться из-за переохлаждения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти мужчины.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

