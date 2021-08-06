Проводится доследственная проверка по факту смерти 68-летнего жителя Марксовского района. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Саратовской области.

4 августа около девяти часов вечера бригада «скорой» прибыла по вызову в село Бобровка для оказания помощи 68-летнему мужчине. Медики решили госпитализировать мужчину с подозрениями на травму грудной клетки. Он умер в машине скорой помощи.

Следователи провели осмотр места происшествия и тела мужчины. Эксперты считают, что причиной его смерти стали осложнения из-за перелома трех ребер слева.

Сейчас устанавливаются обстоятельства получения мужчиной смертельных травм. По результатам проверки будет принято решение.

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