Пожилой житель Хвалынска Саратовской области погиб, пытаясь потушить свой дом до приезда пожарных, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Сегодня утром в одном из частных домов в Хвалынске начался пожар. В этот момент в нем находились 65-летний мужчина со своей 57-летней сожительницей и 12-летний внук женщины. Пенсионер, почувствовав дым, вывел ребенка из дома, а сожительнице помог выбраться через окно. После чего вернулся в дом, надеясь справиться с возгоранием самостоятельно. Это решение стоило мужчине жизни. Его тело нашли пожарные уже после ликвидации огня.

В результате ЧП мальчик не пострадал, а его бабушке из-за перенесенного стресса понадобилась помощь медиков.

По предварительной версии, пожар начался из-за окурка попавшего на выброшенную в мусор бумагу.

Следователи начали проверку по факту гибели мужчины. Проводятся все необходимые в таких случаях экспертизы.