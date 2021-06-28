Следователи проводят проверку после утопления 61-летнего жителя села Подгорное Романовского района Саратовской области. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия, вечером 27 июня он пошел в гости к односельчанину и не вернулся домой. На следующее утро его супруга отправилась на поиски и обнаружила возлюбленного в водоеме.

Для извлечения тела мужчины из реки привлекали водолазов областной службы спасения.

Следователь совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено. Назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.