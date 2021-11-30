Пожар вспыхнул ночью в рабочем посёлке Самойловка.
Как выяснили в региональном СУ СКР, 29 ноября на улице Садовая произошло возгорание частного дома, в котором жил 71-летний мужчина.
Дым увидели соседи и вызвали пожарных.
После тушения огня в одной из комнат на диване найдено тело мужчины. Судя по всему, он и был хозяином жилища. На теле погибшего обнаружили следы значительного термического воздействия.
Эксперты полагают, что очаг возгорания находился на диване, где и было найдено тело пожилого мужчины.
Причиной пожара и гибели пенсионера могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, — сообщили следователи.