Пожар вспыхнул ночью в рабочем посёлке Самойловка.

Как выяснили в региональном СУ СКР, 29 ноября на улице Садовая произошло возгорание частного дома, в котором жил 71-летний мужчина.

Дым увидели соседи и вызвали пожарных.

После тушения огня в одной из комнат на диване найдено тело мужчины. Судя по всему, он и был хозяином жилища. На теле погибшего обнаружили следы значительного термического воздействия.

Эксперты полагают, что очаг возгорания находился на диване, где и было найдено тело пожилого мужчины.

Причиной пожара и гибели пенсионера могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, — сообщили следователи.