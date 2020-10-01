В селе Лесная Нееловка Базарно-Карабулакского района инспектора ДПС пытался подкупить 63-летний водитель. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Мужчина попытался подкупить его за то, чтобы избежать ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные пути.

Гражданина предупредили о последствиях коррупционного поведения, но он не унимался.

По данному факту проводится проверка.

О подобных фактах призывают сообщать по телефону «горячей линии» ГУ МВД России по Саратовской области (8452) 99-55-62.