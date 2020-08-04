Следователи выясняют, при каких обстоятельствах в селе Красный Яр Энгельсского района 17-летнего парня ранили ножом. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, днем 3 августа юноша пригласил к себе домой приятелей, все сидели на кухне. Это не понравилось 62-летнему дяде парня, который пытался усмирить шумных юнцов.

Поскольку слова не подействовали, пенсионер схватился за нож и вонзил его в живот одному из незваных гостей.

Юношу госпитализировали, ему тут же оказали помощь врачи. Он получил непроникающую резаную рану брюшной полости.

Следователи осмотрели место происшествия. Обстоятельства ЧП выясняются, по результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.