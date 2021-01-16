Следственный комитет проверяет обстоятельства гибели пенсионера в Заводском районе Саратова, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Вечером в пятницу, 15 января, в квартире дома в Заводском районе начался пожар. В это время в жилище находился 62-летний хозяин квартиры и его 33-летний знакомый. Выбраться из помещения из-за заблокированной двери у них не получилось и мужчины начали звать на помощь. Соседи, услышав, позвонили проживающему недалеко племеннику пенсионера. Тот прибежал, взломал дверь и смог спасти гостя, но найти своего из-за думы он не смог.

После того, как пожарные справились с огнем, тело пенсионера было обнаружено. По предварительным данным причиной его смерти стало отравление дымом. Очаг возгорания располагался в жилой комнате.

Проводится проверка.