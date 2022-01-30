Очередное ЧП произошла с автомобилистом в Заводском районе Саратова.

63-летний мужчина прогревал свое авто в гаражах на 11-м Динамовском проезде и задохнулся выхлопными газами.

Дело в том, что двери машины были закрыты.

Прибывшие медики ЦМК госпитализировали его в больницу. Состояние гражданина оценивается как средней тяжести.

Напомним, это не первый подобный случай.

Полицейский в Саратове погиб от выхлопных газов в своем авто, что произошло также в эту зиму. Произошла с ним такая же ситуация или нет — пока не ясно.

Случаи становятся практически «трендом» зимы, хоть и печальным.

Уважаемые водители, редакция интернет-издания «Новости Саратова» призывает вас все-таки прогревать свою машину при допустимых для этого условиях.