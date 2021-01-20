Следователи проводят проверку по факту гибели пенсионера в Марксовском районе Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

17 января 77-летний житель села Волково Марксовского района направился в соседнее село Георгиевка, однако, обратно домой не вернулся. О месте его нахождения ничего не было известно. Родственники мужчины обратились в правоохранительные органы с заявлением о его безвестном исчезновении. 19 января 2021 года участковый полиции обнаружил тело разыскиваемого на открытом участке местности, в трех километрах от села Волково.

По предварительным данным, мужчина замерз.

Проводится проверка.

— Сообщение о том, что пенсионер ушел из дома и не вернулся, поступило в полицию 19 января, в этот же день были приняты меры по его розыску, — уточнили в ГУ МВД России по Саратовской области.