Следователи выясняют обстоятельства смерти 60-летнего саратовца. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 31 января 2021 года житель села Даниловка Аткарского района шел по улице Лесной и обнаружил человека, лежащего на обочине дороги.

Мужчина не подавал признаки жизни, им оказался 60-летний местный житель.

Следователи осмотрели место происшествия, признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. По предварительным данным смерть гражданина могла наступить из-за переохлаждения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти мужчины. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.