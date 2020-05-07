Мошенники развели пенсионера на 10 тысяч рублей. По информации ГУ МВД, двое неизвестных позвонили 76-летнему мужчине и сообщили , что его внук совершил преступление и находится в участке.

В обмен на свободу родственника-хулигана они попросили две тысячи долларов. Но доверчивый старик уведомил мошенников, что у него есть только десять тысяч рублей. Аферисты согласились на такой обмен, а после перевода средств пропали с радаров.

Другому 78-летнему жителю Саратова тоже звонил якобы полицейский, который сообщил о задержании его сына. Отпустить преступника предлагалось за десять тысяч долларов, но пенсионер уверенно ответил, что денег у него нет.

Позвонив сыну и убедившись, что он в безопасности, бдительный саратовец предотвратил мошенническую махинацию.

По обоим факам завели уголовные дела.