В отношении 64-летнего жителя Петровска возбуждено уголовное дело об убийстве 49-летней супруги. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, мужчина заподозрил ее в неверности, поэтому начал бить ее руками и ногами по телу. Все произошло в его квартире на улице 25 лет Октября.

От полученных травм гражданка скончалась, ее тело обнаружил сын подозреваемого, который пришел 3 января навестить отца. Он вызвал правоохранителей.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти женщины стала тупая травма головы и грудной клетки.
Злоумышленника задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, доказательства закрепляются. Расследование продолжается.

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