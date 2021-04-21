Суд признал 63-летнего саратовца виновным в фиктивной регистрации иностранца. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Установлено, что 6 июня 2019 года мужчина предоставил в миграционную службу документы о регистрации гражданина государства ближнего зарубежья. Злоумышленник знал, что этот человек по месту регистрации проживать не будет.

Своими умышленными действиями он лишил возможности отдел по вопросам миграции осуществлять контроль за соблюдением иностранцем правил миграционного учета, регистрации и его передвижения на территории Российской Федерации.

Подсудимый признал свою вину в зале суда. Ему дали штраф в размере 30 тысяч рублей.