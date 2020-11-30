В отношении 65-летнего саратовца возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Около 20:00 25 ноября вблизи дома №44\62 на Соколовой улице города было обнаружено тело 45-летнего мужчины с ножевым ранением в области груди.

Судебно-медицинское исследование показало, что он скончался от проникающего колото-резаного ранения с повреждением аорты.

Предполагаемого преступника задержали, его взяли под стражу на два месяца.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.





