Вечером 28 декабря в квартире дома на улице Гагарина в Балашове было обнаружено тело 44-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР. Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной его смерти стала массивная кровопотеря, колото-резаное ранение груди с повреждением легкого.

По подозрению в убийстве задержан 71-летний местный житель — рецидивист.

По версии следствия в этот день мужчины пили в квартире с двумя женщинами. Около 21:00 алкоголь сделал свое дело — младший из них стал вести себя высокомерно, грубить и назвал хозяина квартира лицом нетрадиционной ориентации.

Тот схватился за нож и дважды ударил гостя в шею, один — в грудь. От полученных ранений тот скончался на месте.

Вскоре в дом пришла знакомая злоумышленника, она увидела труп и сообщила обо всем в полицию.

Предполагаемого убийцу задержали, на допросе он рассказал о том, как все было и показал на месте преступления.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследование продолжается.

