Сегодня, 29 октября, объявлен выезд на поиски 79-летнего Владимира Саяпина, который пропал в Октябрьском районе Саратова.

О мужчине ничего не известно со вчерашнего дня, как сообщили волонтеры поискового отряда “Лиза Алерт”.

Приметы гражданина: худощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза, есть теменная залысина.

Он был одет на момент пропажи в светло-бежевую куртку, темные брюки, черную вязаную шапку.

У гражданина может быть потеря памяти, он не ориентируется в пространстве.

Координатор Юля-Скаут

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