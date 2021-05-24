Следователи проводят проверку по факту смерти 79-летнего мужчины в Саратове. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Днем 22 мая в квартире дома по улице Шелковичной в городе Саратове в помещении спальни на полу местный житель обнаружил своего отца, не подававшего признаков жизни. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрел места происшествия. На левой руке и ноге у мужчины имеются характерные следы опаления. По предварительным данным, смерть мужчины наступила вследствие поражения электричеством.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.