Аферисты развели саратовскую пенсионерку на полмиллиона рублей. Такую информацию предоставили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Доверчивой женщине позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что с ее счета списали деньги. для сохранности сбережений он убедил пенсионерку перевести их на другой счет, что и сделала потерпевшая.

Под диктовку звонившего дама отправила 600 тысяч рублей на разные счета. Осознав обман, саратовчанка поспешила обратиться в полицию.

В главке напомнили, что не стоит вестись на уловки банковских аферистов и сообщать им данные вашей карты.