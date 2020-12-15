В полицию Энгельса с заявлением о мошенничестве обратилась 60-летняя местная жительница. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Ей позвонили неизвестные и рассказали о положенной компенсации в 450 тысяч рублей за купленные в 2016 году лекарства. Чтобы получить деньги, нужно было перевести на указанный счет 18 и 90 тысяч рублей. Деньги предназначались для оформления документов и страховки.

Злоумышленники были очень настойчивы, набирали номер несколько раз. Гражданка не выдержала и отдала им 108 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.