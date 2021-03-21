Жители Энгельса принесли свою 74-летнюю лежачую родственницу в отделение “Почта банка” ради подтверждения личности.

Версия горожан такова: пенсионерке заблокировали банковскую карточку из-за долгов сына. Чтобы решить проблему, надо было подтвердить личность гражданки. Сотрудники учреждения отказались приезжать к ней домой, поэтому пришлось нести пожилую женщину к ним.

Семья, которая столкнулась с такой ситуацией, даже записала видео. Им никто не открыл дверь на входе, а в ответ на возмущение и пусть чересчур серьезные оскорбления “фашистами” начали повышать голос.

Представительница банка Ольга Очеретина дала свой вариант развития событий. Несколько дней назад им позвонила неизвестная, представилась родственницей пенсионера и попросила дать информацию по его счету. Нотариально заверенной доверенности на это у нее не было. Гражданке ответили, что такую информацию дают только клиентам. Соответственно, либо клиент устанавливает приложение, либо нужно оформить документ и прийти. После этого и произошла такая ситуация.

— Для нас пожилые люди очень важные клиенты и представить раньше, что такое вообще может случиться, очень трудно. Я представляю на месте этой бабушки свою маму и мне становится не по себе. В первую очередь всегда хочется сделать так, чтобы им было спокойно, чтобы мы, молодые, делали для этого как можно больше. Во избежания повторения подобных ситуаций мы повесим на сайт информацию, как можно решить вопросы со счетами больных родственников, готовы помогать повсеместно их близким, чтобы такого никогда не происходило и никогда не страдали наши бабушки и дедушки, — сообщает Ольга Очертина.