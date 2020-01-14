Пожилая жительница Пугачева Саратовской области не смогла покинуть свой дом во время начавшегося пожара и погибла, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Рано утром сегодня, 14 января, жители Пугачева заметили дым, идущий из окон частного дома, в котором жила 74-летняя женщина, и вызвали пожарных. После тушения огня, в кресле в одной из комнат дома было обнаружено обгоревшее тело хозяйки жилища.

Следователи осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти на теле женщины не найдено. По предварительной версии, в комнате, где в кресле спала пенсионерка, загорелась электроплитка, женщина задохнулась от дыма.

Проводится проверка.

Напомним, сегодня утром в огне также погибла пожилая женщина из Саратова. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.