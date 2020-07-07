В отдел полиции Ленинского района обратилась 75-летняя жительница Саратова, которая поверила «обряду очищения». Об этом сообщили в городском УМВД.

На рынке в Солнечном она встретила двух гадалок, которые увидели на ней порчу и сглаз. Для избавления надо было отдать все деньги им.

Пенсионерка положила в платок более 700 тысяч рублей и принесла. Ей вернули сверток и сказали, что неделю нельзя его открывать, а то заклинание не подействует.

Через три дня женщина не вытерпела и увидела, что вместо денег ей вернули обрывки газет. Тогда она пошла к правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело.