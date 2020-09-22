Жертвой мошенничества стала 59-летняя жительница Заводского района Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

Гражданка сообщила, что с ней связался неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что в 2016 году было возбуждено уголовное дело в отношении экстрасенса, к которому женщина обращалась ранее.

Чтобы получить 17,5 тысяч рублей компенсации, нужно заплатить налог эквивалентный этой же сумме.

Доверчивая пенсионерка так все и сделала, а потом поняла, что это был обман.

Тогда она обратилась уже к настоящим полицейским. Возбуждено уголовное дело.