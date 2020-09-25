Жертвой мошенничества стала жительница Заводского района Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.
Ей позвонила неизвестная и сообщила, что пенсионерке, как пострадавшему вкладчику финансовой пирамиды, положена крупная денежная компенсация. Для ее получения нужно оплатить только необходимые услуги.
Женщина почему-то поверила незнакомке и отправила в неизвестность 51 тысячу рублей.
Однако денег она так и не получила и на звонки ей отвечать перестали. Тогда гражданка поняла, что это был обман, и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
В полиции отметили, что случаи мошенничества не перестают регистрироваться, граждане верят в лотереи, получение компенсации и сообщениям от якобы «сотрудников банков».