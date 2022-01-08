Пожилая жительница Саратова стала жертвой афериста.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, 69-летняя пенсионерка завела анкету в социальной сети и там познакомилась по переписке с иностранным гражданином.

Уточняется, что знакомство произошло еще в ноябре 2021 года.

Мужчина сообщил пожилой даме, что сам он якобы родом из Германии и работает доктором.

Влюбленные решили встретиться.

Однако, чтобы посетить женщину в России, «немцу» потребовалось сделать документы и купить билеты. На все это средств у него в данный момент не оказалось. Якобы «доктор» находился в затруднительном материальном положении.

Сердобольная российская бабушка решила помочь заграничному жениху и, взяв кредитов в разных банках, перечислила на счет мошенника более 477 тысяч рублей.

После получения денег гражданин тут же пропал с горизонта, оборвав всяческое общение с пенсионеркой.

Сообразив, что ее жестоко обманули, жительница Саратова обратилась с заявлением в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — сообщает ведомство.