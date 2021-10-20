В Октябрьском районе Саратова зарегистрирован очередной случай мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

В отдел полиции обратилась 70-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ей позвонила «инспектор Роспотребнадзора». Незнакомка сообщила, что горожанке положена компенсация денежных средств за покупку товара, нарушающего ценовую политику, но для получения выплаты необходимо внести определенную комиссию.

Поскольку заявительница не может самостоятельно передвигаться, она попросила свою 70-летнюю сестру помочь ей. Родственница отправилась к ближайшему банкомату и перечислила на неизвестный счет 379 654 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.