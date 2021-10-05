С отдел полиции в Саратове с заявлением о мошенничестве обратилась пенсионерка из Фрунзенского района. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

72-летняя женщина нашла в сети рекламу инвестиционного проекта. Незнакомец, представившийся финансовым экспертом, рассказал о выгодной подработке и пояснил, что ей просто нужно вложить деньги, которые вернутся обратно с хорошими процентами.

Заявительница взяла в банке в кредит 990 тысяч рублей, и перевела на указанный счет. После этого мошенник перестал выходить на связь.

В полиции возбудили уголовное дело.