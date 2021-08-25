Пожилая женщина скончалась у поликлиники № 20 в поселке Юбилейный Саратова.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Саратовской области, инцидент произошёл днем 25 августа.

Пожилая женщина почувствовала себя неважно на дачном участке. Она поехала в больницу, однако в дороге неожиданно потеряла сознание. Это случилось возле поликлиники.

Машина с пенсионеркой остановилась возле лечебного учреждения, из которого сразу вышли медики и стали реанимировать бабушку. Минут через 10 минут подъехала реанимация, однако пенсионерка скончалась.

Окончательную причину смерти гражданки установят медэксперты.