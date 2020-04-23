Мошенники продолжают дистанционно разводить саратовцев на деньги. Очередной их жертвой стала 63-летняя пенсионерка, которая повелась на уловки лже-сотрудницы банка.

В ГУ МВД рассказали, что женщине позвонила незнакомка и сообщила, что ее банковским счетом пытаются завладеть аферисты из Барнаула. Чтобы обезопасить свои сбережения необходимо переоформить договор с кредитной организацией. Для этих целей женщине пришлют секретные коды, которые нужно передать по голосовому сообщению, что и сделала потерпевшая.

Почуяв неладное, саратовчанка поспешила в банк. Там ей сообщили, что на ее имя оформлен кредит на 938 тысяч рублей, а 310,034 тысячи уже перевели на другой счет.

По данному факту завели уголовное дело.