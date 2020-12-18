Следователи выясняют обстоятельства смерти 62-летней женщины в Саратове. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным днем 17 декабря ее 72-летний муж находился в ванной в квартире на Малой Затонской улице. В комнате был короб со стояками воды. От него отстыковалась труда и кипяток захлестнул ванную.

На помощь ему подоспела 63-летняя женщина, попыталась подставить таз под поток. Мужчина побежал за сантехником, а когда вернулся, обнаружил ее лежащей на полу без сознания.

Прибывшая бригада скорой помощи доставила пенсионерку в больницу, где вскоре она скончалась. Позже туда же доставили ее супруга с термическими ожогами тела.

Следователи осмотрели место происшествия.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, судебно-медицинское исследование поможет определить точную причину смерти женщины.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

