Не стало еще одной жительницы Саратовской области из-за коронавируса, об этом сообщили в минздраве региона.

63-летняя женщина почувствовала первые симптомы и начала пить противовоспалительные, антибактериальные препараты, но лучше ей не было. Ее отвезли в ковидный госпиталь, где она пробыла шесть дней, двое суток на аппарате ИВЛ. Консилиум специалистов выработал тактику лечения, но лучше ей не становилось. Гражданка страдала ишемической болезнью сердца, атеросклерозом аорты, коронарных сосудов, артериальной гипертензией, язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки.