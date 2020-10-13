За сутки от коронавируса скончались двое жителей Саратовской области. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Не стало 58-летнего мужчины. который поступил на лечение в специализированный стационар на пятые сутки заболевания. Он страдал артериальной гипертензией. Обследование показало у него интерстициальную вирусную пневмонию, в итоге у него оказалась поражена легочная ткань на 100 процентов. Мужчина провел 13 суток на аппарате ИВЛ.

Болезнь не смогла победить и 78-летняя женщина, она не обращалась к врачам и не вызывала “скорую”, дома жила одна и скончалась там же. Патологоанатомическое исследование показало, что причиной смерти стал коронавирус, осложнившийся респираторным дистресс-синдромом, дыхательной недостаточностью. У нее также была ишемическая болезнь сердца, атеросклероз аорты, коронарных сосудов.

Число жертв коронавируса в Саратовской области достигло 126.