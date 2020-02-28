Жительница Пугачева лишилась своих сбережений после телефонного разговора с представителями банка, сообщает ГУ МВД.

60-летней женщине позвонили якобы из банка и убедили защитить ее банковскую карту, с которой пытаются списать средства. Собеседник убедил пенсионерку перевести деньги на страховой счет, тем самым предоставив мошенникам доступ к деньгам.

Она продиктовала все пароли, которые приходили в смс-сообщениях, и, как итог, лишилась 79 тысяч 375 рублей. Сейчас по данному факту проводится проверка.