Следователи устанавливают обстоятельства гибели 69-летнего мужчины в Энгельсском районе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, днем 21 июня он вместе с супругой прибыл на отдых к озеру Став, расположенному в районе лесхоза в Энгельсском районе. Мужчина решил искупаться, зашел в воду и почувствовал себя плохо, начал тонуть. Супруга бросилась ему на помощь, но спасти не смогла. Она вытащила тело гражданина из воды и вызвала сотрудников экстренных служб.

Следователи осмотрели место происшествия, признаков насильственной смерти на теле гражданина при внешнем осмотре не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.