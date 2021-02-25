В Саратовской области в селе Камелик Пугачевского района проводится проверка по факту гибели пожилого мужчины, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Вечером 24 февраля 65-летняя женщина решила навестить своего 64-летнего брата. Подходя к дому родственника, она заметила, что жилище наполнено дымом, а когда открыла входную дверь – дым повалил наружу. Она бросилась за помощью к соседям. Выяснилось, что причиной задымления стал тлеющий диван. Совместными усилиями они его на улицу, а после того, как дым стал рассеиваться, обнаружили на соседнем диване тело хозяина.

При осмотре на трупе не было замечено следов насильственной смерти. Предположительно мужчина задохнулся.

Проводится проверка.

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