В Саратовской области в селе Камелик Пугачевского района проводится проверка по факту гибели пожилого мужчины, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Вечером 24 февраля 65-летняя женщина решила навестить своего 64-летнего брата. Подходя к дому родственника, она заметила, что жилище наполнено дымом, а когда открыла входную дверь – дым повалил наружу. Она бросилась за помощью к соседям. Выяснилось, что причиной задымления стал тлеющий диван. Совместными усилиями они его на улицу, а после того, как дым стал рассеиваться, обнаружили на соседнем диване тело хозяина.

При осмотре на трупе не было замечено следов насильственной смерти. Предположительно мужчина задохнулся.

Проводится проверка.