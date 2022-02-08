В Кировский отдел полиции поступило заявление о мошенничестве от 68-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

Пострадавшей позвонила неизвестная и представилась инспектором службы безопасности банка. Незнакомка сообщила, что от имени пенсионерки поступила заявка на получение кредита.

Собеседница уверила горожанку, что деньги могут быть списаны злоумышленниками, поэтому необходимо оформить аналогичный заем и перевести средства на «безопасный» счет. Доверчивая женщина перечислила 83 200 рублей из личных сбережений, а также 400 тысяч рублей, оформленных в кредит.

По данному факту возбуждено уголовное дело.