Следователи проводят проверку после смерти 67-летней жительницы Краснокутского района и госпитализации ее 80-летней родственницы. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным днем 8 марта житель села Ахмат Краснокутского района не смог дозвониться до своей 80-летней родственницы и пошел проведать ее. Дверь была заперта и на стук никто не реагировал. Мужчина открыл входную дверь. Он обнаружил пенсионерку лежащей на полу без сознания. В этой же комнате на полу лежала их 67-летняя родственница, которая не подавала признаков жизни.

Гражданин вызвал бригаду “скорой помощи”. Медики констатировали смерть младшей из них и госпитализировали старшую в экстренном порядке.

Следователи осмотрели место происшествия, признаков насильственной смерти на ее теле не обнаружено.

Помещение дома отапливалось газовой печью, фитиль которой на момент прихода родственника горел. Шибер дымохода печи был закрыт. В качестве наиболее вероятной причины произошедшего рассматривается отравление женщин продуктами горения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти женщин.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.



