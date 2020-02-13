Следственный комитет начал проверку по факту гибели на пожаре 70-летней пенсионерки в селе Балаши Озинского района Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вчера, 12 февраля, жильцы многоквартирного дома заметили возгорание квартиры, расположенной на втором этаже, в которой проживала одинокая пожилая женщина. Они вызвали пожарных, которые, после ликвидации огня, обнаружили на полу кухни сильно обгоревшее тело хозяйки квартиры.

Как сообщается, жилье женщины было отключено от газо и электроснабжения. По предварительной версии смертельный пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Пресс-служба регионального управления по ЧС сообщает, что площадь пожара составила 10 квадратных метров. На его тушение выезжало две единицы техники.

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