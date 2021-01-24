Домой Рубрики Новости Саратова Пенсионерка погибла на пожаре в пятиэтажке в Энгельсе РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Пенсионерка погибла на пожаре в пятиэтажке в Энгельсе По Новости Саратова - 24.01.2021 108 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 23 января, в 23:04 три пожарных расчета выезжали тушить пятиэтажку на улице Щорсе в Энгельсе. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. В результате ЧП погибла 62-летняя женщина. Возгорание на площади 12 квадратных метров ликвидировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовцы обвинили СГЭТ в использовании фейковых GPS Упавшая на саратовца сосулька оставила его с сотрясением мозга и четырьмя швами Мошенник прикинулся военным и оставил сиделку из Саратова без 15 тыс рублей ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовцы обвинили СГЭТ в использовании фейковых GPS Новости Саратова - 24.01.2021 0 Сегодня, 24 января, саратовец Вадим Чичеров пожаловался в соцсетях на СГЭТ. Мужчина написал, что в приложении “Мой транспорт” ясно показывалось, что трамвай №3 едет рядом... Упавшая на саратовца сосулька оставила его с сотрясением мозга и четырьмя... 24.01.2021 Мошенник прикинулся военным и оставил сиделку из Саратова без 15 тыс... 24.01.2021 Трое жителей Саратовской области скончались от коронавируса 24.01.2021 ГУ МЧС призвало саратовцев не привязывать тюбинги к машине 24.01.2021