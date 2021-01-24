Вчера, 23 января, в 23:04 три пожарных расчета выезжали тушить пятиэтажку на улице Щорсе в Энгельсе. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В результате ЧП погибла 62-летняя женщина.

Возгорание на площади 12 квадратных метров ликвидировали.





