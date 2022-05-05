В Лысогорском районе проводится доследственная проверка гибели пенсионерки при пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня ночью, 5 мая, в селе Большие Копены местные жители заметили пожар в частном доме по улице Советской. В этом доме проживала 80-летняя женщина. Соседям удалось вытащить хозяйку жилища из горящего дома на улицу, но прибывшие по вызову медики констатировали ее смерть.

По предварительным данным, возможной причиной пожара стал перекал печи.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.