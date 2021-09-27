Следователи проводят проверку после ЧП в Ртищево. Об этом сообщили в региональном СК.

26 сентября около восьми часов утра в квартире дома по улице 60 лет Октября в 81-летняя женщина пошла на кухню, где включила газовую плиту. В этот момент взорвался газ — гражданка получила ожоги волосистой части головы и рук.

В квартире выбило стекла в жилой комнате и лоджии. На шум отреагировали соседи. Они вызвали женщине бригаду скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали в лечебное учреждена. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. В квартире также находился 83-летний супруг женщины. Он спал в комнате. Мужчина не пострадал.

Следователи осмотрели место происшествия. В помещении кухни установлена газовая плита и настенный газовый котел. Выявлено, что соединение труб газового котла и газопровода было не плотным, что могло привести к выходу газа и скоплению газово-воздушной смеси. Стены т перекрытия остались целыми, возгорания не произошло.

Обстоятельства трагедии выясняются, по результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.