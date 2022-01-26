Утром 25 января в Балашове столкнулись две «Лады».

Все произошло на улице 30 лет Победы, где 42-летняя женщина на «ВАЗ-2115» врезалась в «ВАЗ-21099».

В результате пострадала 78-летняя пассажирка из второго авто.