Домой Рубрики Новости Саратова Пенсионерка пострадала в столкновении «Лад» в Балашове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Пенсионерка пострадала в столкновении «Лад» в Балашове По Новости Саратова - 26.01.2022 72 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Утром 25 января в Балашове столкнулись две «Лады». Все произошло на улице 30 лет Победы, где 42-летняя женщина на «ВАЗ-2115» врезалась в «ВАЗ-21099». В результате пострадала 78-летняя пассажирка из второго авто. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Отряд тяжелой техники убирает дороги в Саратовской области Учитель года с дочкой в Саратове разбились в ДТП. Дело прекращено Сообщения о минированиях в саратовских школах не подтвердились ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Отряд тяжелой техники убирает дороги в Саратовской области Новости Саратова - 26.01.2022 0 На территории муниципальных районов Саратовской области погодная ситуация остаётся непростой. Даже в отсутствие снегопада из-за низовых метелей блокируются дороги к населённых пунктам. Дорожные службы... Учитель года с дочкой в Саратове разбились в ДТП. Дело прекращено 26.01.2022 Сообщения о минированиях в саратовских школах не подтвердились 26.01.2022 Вера Афанасьева: А Сталин на коньках будет? 26.01.2022 Саратовцев попросили не садиться за личные авто 26.01.2022